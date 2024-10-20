В Турции похоронили погибшую россиянку

В Турции похоронили таинственно погибшую россиянку Караджу

Российскую гражданку Маргариту Караджу, тело которой нашли на севере Турции, похоронили в провинции Орду. Об этом сообщает OrduGazete.

Церемония прощания прошла на кладбище в поселке Хатипли. На нее приехали родственники 57-летней женщины из России и Турции. Также там был протестантский пастор Том Скотт, читавший молитвы.

Тело пропавшей без вести россиянки нашли в ореховой роще, в районе Орду на севере Турции, еще 15 октября. За неделю до этого Караджа перестала выходить на связь — 8 октября она вышла из дома в районе Алтынорду и пропала. В тот же день родственники женщины обратились в полицию, начались ее поиски.

В Турции начали расследование в связи с гибелью Караджи. На данный момент установить причины смерти пока не удалось.

В сентябре стало известно еще об одной россиянке, которая отправилась в одиночное восхождение на вулкан на Бали и пропала. Женщина жила на острове с 2022 года и в сентябре хотела поехать в Россию, но перед этим решила совершить восхождение.