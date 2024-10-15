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23:12, 15 октября 2024Мир

В Турции нашли тело пропавшей россиянки

DHA: в Турции начали следствие после обнаружения тела пропавшей россиянки

Фото: Pixabay

Тело пропавшей без вести неделю назад россиянки обнаружили в провинции Орду на севере Турции. Об этом сообщило агентство DHA.

По информации издания, родственники 57-летней Маргариты Караджа забили тревогу тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. После этого начались поиски пропавшей россиянки, были задействованы и соцсети.

Начато расследование инцидента, причину гибели женщины установит судмедэкспертиза.

В сентябре россиянка отправилась в одиночное восхождение на вулкан на Бали и пропала. Женщина жила на острове с 2022 года и в сентябре хотела вернуться в Россию, но перед этим решила совершить восхождение.

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      Марина Совина
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