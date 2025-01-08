Погранслужба Украины сообщила о создании укреплений на границе с Белоруссией

Украина приступила к строительству фортификационных сооружений и огневых позиций на границе с Белоруссией в Волынской области. Об этом сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

По его словам, такие меры были приняты, чтобы создать условия для противодействия любой угрозе. «Это направление для нас является угрожающим», — заявил Демченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в желании втянуть Минск в войну. Он отметил, что Белоруссии следует приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается в настоящее время.