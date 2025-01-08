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22:13, 8 января 2025Бывший СССР

Украина приступила к укреплению границы с Белоруссией

Погранслужба Украины сообщила о создании укреплений на границе с Белоруссией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина приступила к строительству фортификационных сооружений и огневых позиций на границе с Белоруссией в Волынской области. Об этом сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

По его словам, такие меры были приняты, чтобы создать условия для противодействия любой угрозе. «Это направление для нас является угрожающим», — заявил Демченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в желании втянуть Минск в войну. Он отметил, что Белоруссии следует приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается в настоящее время.

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