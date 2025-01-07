Лукашенко оценил опасность втягивания Белоруссии в войну

Лукашенко: если Белоруссию втянут в войну, она может не выдержать

Недоброжелатели Белоруссии хотят втянуть ее в войну. Об этом заявил президент этой республики Александр Лукашенко, его процитировало издание БелТА.

«Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство», — предупредил Лукашенко.

По его словам, Белоруссии следует приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается в настоящее время.

«Ни в коем случае нельзя шарахаться», — уверен глава государства.

Ранее президент Белоруссии сравнил украинскую демократию и белорусскую диктатуру. Последняя, по его мнению, лучше. Кроме того, он призвал не забывать, что Белоруссия развивалась в условиях внешних вызовов и смогла справиться с ними.

Также Лукашенко заверил, что не держится за власть и пообещал сделать все для того, чтобы передать ее новому поколению.