Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с украинской демократией

Лукашенко: диктатура в Белоруссии лучше, чем демократия на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости втягивания Белоруссии в войну. Его процитировало издание БелТА.

По его словам, недоброжелатели пытаются втянуть Белоруссию «в войнушку». Однако, если такое случится, то, как полагает Лукашенко, его страна может не выдержать как государство.

«Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он напомнил, что Белоруссия развивалась в условиях внешних вызовов, шла «по тонкому льду» и не провалилась.

«Это — главное наше достижение», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее он заявил, что не держится за власть и хочет тихо и спокойно передать ее новому поколению. По словам Лукашенко, он рассчитывает пожить при новой власти. Кроме того, он констатировал, что в настоящее время белорусы подвергаются «душевным и психологическим атакам», но остаются добрыми и отзывчивыми людьми.