Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:26, 7 января 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о желании пожить при новой власти

Александр Лукашенко заявил, что не держится за пост президента Белоруссии
Андрей Шеньшаков

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть. Слова главы союзного государства передает издание БелТА.

«Я за власть не держусь. Сделаю все, чтобы тихо и спокойно передать ее новому поколению. Надеюсь еще при новой власти пожить», — подчеркнул политик.

Также, по словам Лукашенко, белорусы очень трудолюбивый народ. Об этом он заявил после Рождественской службы в одном из белорусских храмов. Он добавил, что сейчас граждане страны регулярно подвергаются «душевным и психологическим атакам», но они все равно держатся, оставаясь добрыми и отзывчивыми людьми.

Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал белорусам непростой год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко заявил о желании пожить при новой власти

      Стало известно о судьбе находившихся в Сирии иранских войск

      Арестович раскрыл секрет Зеленского

      Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с украинской демократией

      Российская армия атаковала украинские аэродромы

      Россиян предупредили о новом опасном оружии мошенников

      Путин созвонился с 15-летней школьницей из Горловки

      Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

      Уволенные из-за ориентации ветераны США получат почетную отставку

      Турист из Китая захотел полюбоваться Якутией и едва не лишился жизни от холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше