Лукашенко заявил о желании пожить при новой власти

Александр Лукашенко заявил, что не держится за пост президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть. Слова главы союзного государства передает издание БелТА.

«Я за власть не держусь. Сделаю все, чтобы тихо и спокойно передать ее новому поколению. Надеюсь еще при новой власти пожить», — подчеркнул политик.

Также, по словам Лукашенко, белорусы очень трудолюбивый народ. Об этом он заявил после Рождественской службы в одном из белорусских храмов. Он добавил, что сейчас граждане страны регулярно подвергаются «душевным и психологическим атакам», но они все равно держатся, оставаясь добрыми и отзывчивыми людьми.

Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал белорусам непростой год.