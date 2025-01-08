Умер автор идеи музея в мемориальном комплексе «Хатынь»

Скончался автор идеи музея в мемориальном комплексе «Хатынь» Артур Зельский

Автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе «Хатынь», кандидат исторических наук Артур Зельский умер в 55 лет. Об этом сообщило Министерство культуры Белоруссии в Telegram-канале

Министерство культуры выразило соболезнования родным, близким и коллегам Зельского. «Уход из жизни Артура Гарриевича является для всех нас большой утратой, память о нем, как о профессионале, яркой личности, интеллигентном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в публикации.

Ранее в рамках проекта «Без срока давности» был опубликован самый первый документ, в котором приводится список уничтоженных 80 лет назад жителей белорусской Хатыни. 22 марта 1943 года все ее жители были согнаны в колхозный сарай и сожжены заживо силами гитлеровцев и их пособников из 118-го украинского батальона охранной полиции.