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23:15, 8 января 2025Бывший СССР

Умер автор идеи музея в мемориальном комплексе «Хатынь»

Скончался автор идеи музея в мемориальном комплексе «Хатынь» Артур Зельский
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: David Monje / Unsplash

Автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе «Хатынь», кандидат исторических наук Артур Зельский умер в 55 лет. Об этом сообщило Министерство культуры Белоруссии в Telegram-канале

Министерство культуры выразило соболезнования родным, близким и коллегам Зельского. «Уход из жизни Артура Гарриевича является для всех нас большой утратой, память о нем, как о профессионале, яркой личности, интеллигентном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в публикации.

Ранее в рамках проекта «Без срока давности» был опубликован самый первый документ, в котором приводится список уничтоженных 80 лет назад жителей белорусской Хатыни. 22 марта 1943 года все ее жители были согнаны в колхозный сарай и сожжены заживо силами гитлеровцев и их пособников из 118-го украинского батальона охранной полиции.

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