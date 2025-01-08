«Известия»: в 55 российских регионах ввели туристический налог с 1 января

С 1 января в 55 российских регионах ввели туристический налог, сообщают «Известия».

По информации издания, нововведение затронуло как известные направления вроде Алтая, Камчатки и Карелии, так и менее популярные регионы, включая Пензенскую и Саратовскую области. Налог уплачивается в размере не более одного процента от стоимости временного проживания.

При этом в некоторых регионах налог действует на всей территории, а в других лишь в отдельных населенных пунктах. Как пишет издание, такие меры были введены для поддержки развития туристической инфраструктуры в регионах.

Ранее сообщалось, что санатории России были признаны участниками реестра классифицированных средств размещения, поэтому с 1 января их обязали платить туристический налог по минимальной ставке. Для гостиниц и других объектов размещения в 2025 году ставка туристического налога установлена в размере одного процента, но не менее 100 рублей за день проживания с последующим увеличением до максимальных пяти процентов в 2029 году.