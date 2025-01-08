Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:24, 8 января 2025Мир

В аэропорту Кишинева обезвредили заминированную игрушку

В аэропорту Кишинева обезвредили взрывчатку в форме игрушечного автомобиля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Сотрудники аэропорта в Кишиневе обезвредили взрывное устройство в форме игрушечного автомобиля, обнаруженном в одной из посылок, сообщается в Telegram-канале пограничной полиции республики.

«Сотрудники пограничной полиции и таможни при обработке почтовых отправлений в Международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля, который был воспринят как взрывное устройство», — сказано в заявлении.

После обнаружения подозрительного предмета на место происшествия вызвали взрывотехников, которым удалось обезвредить его. После этого работа воздушной гавани была продолжена в штатном режиме.

Ранее полиция Лондона задержала 43-летнего Дэниела Палмера за ложное сообщение о минировании посольства США. Отмечается, что сообщение о минировании посольства поступило 22 ноября. Параллельно с этим подозрительные предметы находили в аэропорту Гатвик и на вокзале Юстон.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме анонсировали индексации пенсий в 2026 и 2027 годах

      В России раскрыли замысел Трампа и Маска

      США обвинили в неспособности прекратить огонь в Газе

      В аэропорту Кишинева обезвредили заминированную игрушку

      В Венесуэле задержали наемников с Украины

      Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе

      В российском регионе предупредили об угрозе атаки беспилотников

      Раскрыты подробности похорон бывшего вождя французских правых

      В небе над российским регионом сбили несколько беспилотников

      В Бельгии попросили не есть рождественские елки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше