В аэропорту Кишинева обезвредили заминированную игрушку

В аэропорту Кишинева обезвредили взрывчатку в форме игрушечного автомобиля

Сотрудники аэропорта в Кишиневе обезвредили взрывное устройство в форме игрушечного автомобиля, обнаруженном в одной из посылок, сообщается в Telegram-канале пограничной полиции республики.

«Сотрудники пограничной полиции и таможни при обработке почтовых отправлений в Международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля, который был воспринят как взрывное устройство», — сказано в заявлении.

После обнаружения подозрительного предмета на место происшествия вызвали взрывотехников, которым удалось обезвредить его. После этого работа воздушной гавани была продолжена в штатном режиме.

Ранее полиция Лондона задержала 43-летнего Дэниела Палмера за ложное сообщение о минировании посольства США. Отмечается, что сообщение о минировании посольства поступило 22 ноября. Параллельно с этим подозрительные предметы находили в аэропорту Гатвик и на вокзале Юстон.