Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:04, 25 ноября 2024Мир

Англичанина задержали за «минирование» посольства США

В Лондоне мужчину задержали за лжеминирование посольства США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mina Kim / Reuters

Полиция Лондона задержала 43-летнего Дэниела Палмера за ложное сообщение о минировании посольства США. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

«В настоящий момент не обнаружено какой-либо связи между текущим расследованием и похожими инцидентами с обнаружением подозрительных предметов, имевшими место в последние дни», — сообщили в полиции.

Отмечается, что сообщение о минировании посольства поступило 22 ноября. Параллельно с этим подозрительные предметы находили в аэропорту Гатвик и на вокзале Юстон.

Суд над Палмером назначен на 23 декабря.

Ранее в Харькове задержали 24-летнего мужчину за ложное сообщение о минировании здания «Харьковоблэнерго». Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД прокомментировали обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

      В США попросили закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы в 2020 году

      Бурунов сбросил вес после расставания с девушкой

      Концерты солиста культовой группы сорвали активисты

      Причину спасения пассажиров упавшего в Вильнюсе самолета раскрыли

      В ФРГ высказались о поддержке оборонной промышленности Украины Европой

      Стало известно о возвращающихся в вошедшие в состав России регионы украинцах

      Англичанина задержали за «минирование» посольства США

      Российский игрок НХЛ столкнулся с одноклубником и получил сотрясение мозга

      Стало известно о характере повреждений цехов «Южмаша»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше