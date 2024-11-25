Англичанина задержали за «минирование» посольства США

В Лондоне мужчину задержали за лжеминирование посольства США

Полиция Лондона задержала 43-летнего Дэниела Палмера за ложное сообщение о минировании посольства США. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

«В настоящий момент не обнаружено какой-либо связи между текущим расследованием и похожими инцидентами с обнаружением подозрительных предметов, имевшими место в последние дни», — сообщили в полиции.

Отмечается, что сообщение о минировании посольства поступило 22 ноября. Параллельно с этим подозрительные предметы находили в аэропорту Гатвик и на вокзале Юстон.

Суд над Палмером назначен на 23 декабря.

Ранее в Харькове задержали 24-летнего мужчину за ложное сообщение о минировании здания «Харьковоблэнерго». Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.