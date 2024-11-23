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00:30, 23 ноября 2024Бывший СССР

Мужчина «заминировал» здание «Харьковоблэнерго»

Украинцу грозит до восьми лет за «минирование» здания «Харьковоблэнерго»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Харькове 24-летнему мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании здания «Харьковоблэнерго». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 21 ноября украинец написал на официальную почту организации письмо, в котором сообщил о минировании здания предприятия и отметил, что «Не отмените отключение (электричества) – взлетите в воздух». Через полчаса он позвонил на горячую линию «Харьковоблэнерго» с аналогичным сообщением.

Спустя некоторое время молодого человека задержали. Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что веерные отключения электроэнергии будут использоваться в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и на территории подконтрольной Украине Донецкой народной республики (ДНР).

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