Мужчина «заминировал» здание «Харьковоблэнерго»

Украинцу грозит до восьми лет за «минирование» здания «Харьковоблэнерго»

В Харькове 24-летнему мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании здания «Харьковоблэнерго». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 21 ноября украинец написал на официальную почту организации письмо, в котором сообщил о минировании здания предприятия и отметил, что «Не отмените отключение (электричества) – взлетите в воздух». Через полчаса он позвонил на горячую линию «Харьковоблэнерго» с аналогичным сообщением.

Спустя некоторое время молодого человека задержали. Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что веерные отключения электроэнергии будут использоваться в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и на территории подконтрольной Украине Донецкой народной республики (ДНР).

