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11:45, 21 ноября 2024Бывший СССР

На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

Укрэнерго: аварийные отключения света на Украине будут заменены на веерные
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Christian Bruna / Getty Images

Применяемые во время воздушной тревоги на Украине аварийные отключения света отменены, вместо них будут использоваться веерные отключения. Об этом сообщила украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Причина временного усиления ограничений-повреждение линий передачи в результате обстрела», — отметили в компании.

Отмечается, что веерные отключения будут использоваться в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и на территории подконтрольной Украине Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно, что бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, против которого возбуждено уголовное дело, покинул Украину. Отмечается, что внезапный отъезд Кудрицкого связан с делом Национального бюро Украины (НАБУ) о краже из компании 1,4 миллиарда гривен (33,6 миллиона долларов) в первые месяцы после начала российской спецоперации.

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