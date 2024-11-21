На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

Применяемые во время воздушной тревоги на Украине аварийные отключения света отменены, вместо них будут использоваться веерные отключения. Об этом сообщила украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
«Причина временного усиления ограничений-повреждение линий передачи в результате обстрела», — отметили в компании.
Отмечается, что веерные отключения будут использоваться в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и на территории подконтрольной Украине Донецкой народной республики (ДНР).
Ранее стало известно, что бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, против которого возбуждено уголовное дело, покинул Украину. Отмечается, что внезапный отъезд Кудрицкого связан с делом Национального бюро Украины (НАБУ) о краже из компании 1,4 миллиарда гривен (33,6 миллиона долларов) в первые месяцы после начала российской спецоперации.