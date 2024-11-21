На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

Укрэнерго: аварийные отключения света на Украине будут заменены на веерные

Применяемые во время воздушной тревоги на Украине аварийные отключения света отменены, вместо них будут использоваться веерные отключения. Об этом сообщила украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Причина временного усиления ограничений-повреждение линий передачи в результате обстрела», — отметили в компании.

Отмечается, что веерные отключения будут использоваться в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и на территории подконтрольной Украине Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно, что бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, против которого возбуждено уголовное дело, покинул Украину. Отмечается, что внезапный отъезд Кудрицкого связан с делом Национального бюро Украины (НАБУ) о краже из компании 1,4 миллиарда гривен (33,6 миллиона долларов) в первые месяцы после начала российской спецоперации.