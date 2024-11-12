Бывший глава «Укрэнерго» покинул Украину

Инсайдер UA: бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий покинул Украину

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, против которого возбуждено уголовное дело, покинул Украину. Об этом сообщает издание «Инсайдер UA» в Telegram.

По данным издания, экс-глава государственной компании пересек границу с Польшей 26 октября. В тот же день Кудрицкий сел на рейс в аэропорту Варшавы.

Отмечается, что внезапный отъезд Кудрицкого связан с делом Национального бюро Украины (НАБУ) о краже из компании 1,4 млрд гривен ($33,6 млн) в первые месяцы после начала российской спецоперации.

Ранее Кудрицкий раскритиковал украинских чиновников за ситуацию с энергетикой в стране. Кроме того, он заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему страны под свой контроль. По его мнению, подобный подход может привести к коллапсу энергосистемы.

В июле Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Высший антикоррупционный суд поручил НАБУ открыть уголовное производство против Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов. Глава госкорпорации также обвиняется в злоупотреблении служебным положением.