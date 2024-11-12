Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:53, 12 ноября 2024Бывший СССР

Бывший глава «Укрэнерго» покинул Украину

Инсайдер UA: бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий покинул Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, против которого возбуждено уголовное дело, покинул Украину. Об этом сообщает издание «Инсайдер UA» в Telegram.

По данным издания, экс-глава государственной компании пересек границу с Польшей 26 октября. В тот же день Кудрицкий сел на рейс в аэропорту Варшавы.

Отмечается, что внезапный отъезд Кудрицкого связан с делом Национального бюро Украины (НАБУ) о краже из компании 1,4 млрд гривен ($33,6 млн) в первые месяцы после начала российской спецоперации.

Ранее Кудрицкий раскритиковал украинских чиновников за ситуацию с энергетикой в стране. Кроме того, он заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему страны под свой контроль. По его мнению, подобный подход может привести к коллапсу энергосистемы.

В июле Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Высший антикоррупционный суд поручил НАБУ открыть уголовное производство против Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов. Глава госкорпорации также обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

      Россияне предстанут перед судом за нападение на свадебный автобус в Подмосковье

      Опубликована инструкция постройки домашнего радиотелескопа

      СК возбудил уголовное дело на троих россиян за вымогательство и похищение человека

      Бывший глава «Укрэнерго» покинул Украину

      Медведев ответил на поставленный кандидатом в канцлеры ФРГ ультиматум России

      МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России за вмешательство в выборы

      Володин высказался о видении мироустройства Путина

      В НАТО раскрыли причину нежелания вводить войска на Украину

      В России нашли виновного в коллапсе с яйцами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше