Глава «Укрэнерго» стал фигурантом дела о коррупции

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции

Глава украинской государственной корпорации «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Соответствующее решение опубликовал Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины в едином государственном реестре судебных решений.

Как сообщается, 24 июля ВАКС обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство против Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов. Глава госкорпорации также обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

«Обжалуется бездействие уполномоченных лиц НАБУ относительно невнесения сведений о возможном совершении председателем правления НЭК "Укрэнерго" уголовных преступлений», — говорится в постановлении ВАКС. Кудрицкому грозит лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее Кудрицкий заявил о потере Украиной половины мощностей производства электроэнергии. Он добавил, что имеющийся дефицит электроэнергии не может быть покрыт за счет импорта из Европы.