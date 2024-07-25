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16:27, 25 июля 2024Бывший СССР

Глава «Укрэнерго» стал фигурантом дела о коррупции

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции
Владимир Кудрицкий

Владимир Кудрицкий. Кадр: ТСН / YouTube

Глава украинской государственной корпорации «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Соответствующее решение опубликовал Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины в едином государственном реестре судебных решений.

Как сообщается, 24 июля ВАКС обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство против Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов. Глава госкорпорации также обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

«Обжалуется бездействие уполномоченных лиц НАБУ относительно невнесения сведений о возможном совершении председателем правления НЭК "Укрэнерго" уголовных преступлений», — говорится в постановлении ВАКС. Кудрицкому грозит лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее Кудрицкий заявил о потере Украиной половины мощностей производства электроэнергии. Он добавил, что имеющийся дефицит электроэнергии не может быть покрыт за счет импорта из Европы.

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      Юрий Леонов
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