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18:50, 15 октября 2024Бывший СССР

Бывший глава «Укрэнерго» раскритиковал чиновников за ситуацию с энергетикой

NYT: экс-глава «Укрэнерго» раскритиковал чиновников за ситуацию с энергетикой
Владимир Кудрицкий

Владимир Кудрицкий. Фото: Яна Тімон / Wikimedia

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий раскритиковал украинских чиновников за ситуацию с энергетикой в стране. Его слова передает газета The New York Times (NYT).

«Кудрицкий сказал, что если бы Украина начала децентрализацию своей энергетической сети в прошлом году, то сегодня ей не пришлось бы бороться за обеспечение энергоснабжения до наступления зимы», — пишет NYT.

По его словам, такие предложения противоречили позиции министра энергетики Украины Германа Галущенко, который выступал за централизацию энергетики в государственных компаниях. Как отмечает издание, когда правительство страны тем не менее приняло план децентрализации, множество экспертов заявили о запоздалости решения.

Ранее Кудрицкий заявлял, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему страны под свой контроль. По его мнению, подобный поход может привести к коллапсу энергосистемы.

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      Валентин Карант
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