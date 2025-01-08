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02:58, 8 января 2025Мир

В Бельгии попросили не есть рождественские елки

AFP: AFSCA попросило бельгийцев не есть рождественские елки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) попросило граждан не есть рождественские елки на фоне появившихся советов активистов-экологов по переработке хвойных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Сообщается, что такое неожиданное заявление появилось после публикации на сайте города Гент, который агентство считает серединой защитников природы. В этих рекомендациях предлагались различные способы утилизации елок, включая идею о том, чтобы использовать их в приготовлении пищи, заимствованную из скандинавских стран.

Также упоминался вариант получения ароматизированного масла из иголок. В ответ на это агентство пояснило, что рождественские елки не предназначены для еды, и гарантировать безопасность их употребления нельзя как для людей, так и для животных.

Кроме того, подчеркивается вероятность наличия пестицидов на большинстве деревьев, выращенных в этом сезоне.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников заявил, что живые ели более экологичны, чем искусственные аналоги. Глава ведомства отметил, что в 2024 году арендаторы лесных участков в России заготовили более 200 тысяч деревьев.

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