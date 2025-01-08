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21:10, 8 января 2025Мир

В Британии заявили о катастрофе для ВСУ в зоне СВО

Меркурис: первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Первая неделя 2025 года стала катастрофой для Украины. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что за этот период украинские войска потерпели череду неудач на поле боя: контратака в Курской области оказалась провальной, а город Курахово перешел под контроль российских военных.

По словам эксперта, последние семь дней, вероятно, стали худшими для Киева с начала спецоперации. «Это мрачная история. Что теперь будут делать украинцы?» — задался он вопросом.

Ранее Меркурис предупредил о последствиях контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он подчеркнул, что данное решение было ошибкой, которая приведет лишь к бессмысленной трате ресурсов.

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