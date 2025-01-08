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04:19, 8 января 2025Россия

В Энгельсе раздались взрывы

Mash: в Энгельсе раздались взрывы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Энгельсе Саратовской области раздались взрывы, сообщает Mash. В городе работает система противовоздушной обороны.

По данным Telegram-канала, местные жители услышали не менее 15 взрывов. На улице слышна сирена. В одном из районов города произошел пожар из-за обломков.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», произошел пожар в районе нефтебазы Энгельса. Виден черный дым.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Все экстренные службы региона привели в полную готовность.

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