Mash: в Энгельсе раздались взрывы

В Энгельсе Саратовской области раздались взрывы, сообщает Mash. В городе работает система противовоздушной обороны.

По данным Telegram-канала, местные жители услышали не менее 15 взрывов. На улице слышна сирена. В одном из районов города произошел пожар из-за обломков.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», произошел пожар в районе нефтебазы Энгельса. Виден черный дым.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Все экстренные службы региона привели в полную готовность.