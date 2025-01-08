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04:18, 8 января 2025Россия

В российском регионе предупредили об угрозе атаки беспилотников

Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил об угрозе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что все экстренные службы региона были приведены в полную готовность.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом. Он уточнил, что в селе Стрелецкое кровля и фасад частного дома были повреждены в результате падения обломков дрона. Также на территории домовладения загорелся мусор.

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