В российском регионе предупредили об угрозе атаки беспилотников

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил об угрозе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что все экстренные службы региона были приведены в полную готовность.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом. Он уточнил, что в селе Стрелецкое кровля и фасад частного дома были повреждены в результате падения обломков дрона. Также на территории домовладения загорелся мусор.