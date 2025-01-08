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21:55, 8 января 2025Мир

В Германии заявили о самом затяжном кризисе с 1949 года

Bild: экономика ФРГ находится в самом затяжном кризисе за 75 лет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет, и скорого выхода из него не предвидится. Об этом со ссылкой на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall сообщает газета Bild.

«Германия переживает самый тяжелый кризис за последние 75 лет. Наша экономика находится в упадке дольше, чем когда-либо с 1949 года», — указано в материале.

Глава союза работодателей Штефан Вольф подчеркнул, что нынешняя рецессия является самой длительной в истории современной ФРГ. В 2024 году, по его словам, произошло сильное падение ВВП страны, из-за чего прогнозы на 2025 год пересматривают в сторону дальнейшего понижения.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек пожаловался на отсутствие роста экономики Германии с 2018 года. «Экономика переживает сейчас глубокий, структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которыми не занимались на протяжении многих лет», — сказал он.

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