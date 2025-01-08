В Испании заявили о росте фашизма в Европе

Премьер Испании Санчес: фашизм стал третьей политической силой в Европе

Фашизм стал третьей политической силой в Европе из-за роста ультраправых движений. Об этом на мероприятии, посвященном 50-летию смерти диктатора Франсиско Франко, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес, передает РИА Новости.

«Фашизм, который, как мы думали, остался позади, теперь является третьей политической силой в Европе. Если история чему-то и учит нас, так это тому, что свободу можно потерять», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Испания прошла длинный путь от диктатуры к демократии, и сейчас необходимо усиленно защищать права и свободы.

Ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру ультраправой «Партии свободы» Герберту Киклю сформировать новое правительство. Он подчеркнул, что правительство должно уважать основополагающие принципы: верховенство закона, разделение властей, права человека и меньшинств, свободные СМИ и членство страны в ЕС.