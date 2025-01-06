Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:18, 6 января 2025Мир

Президент Австрии поручил ультраправым сформировать новое правительство

Президент Австрии поручил лидеру ультраправых сформировать новое правительство
Семен Александров (редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру ультраправой «Партии свободы» Герберту Киклю сформировать новое правительство. Об этом сообщает Der Standard.

По словам главы государства, задача Кикля — изучить возможность создания правительства более чем на 50 процентов. Ван дер Беллен подчеркнул, что для него этот шаг не был легким.

Президент Австрии подчеркнул, что правительство должно уважать определенные основополагающие принципы: верховенство закона, разделение властей, права человека и меньшинств, свободные и независимые СМИ и членство страны в ЕС.

Ранее канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что коалиционные переговоры о формировании правительства в стране потерпели крах, и объявил об уходе со своего поста. Он сообщил, что его партия вела долгие и честные переговоры с Социал-демократической партией Австрии. По его словам, с оппонентами не удалось договориться по ключевым пунктам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Трагедии можно было бы избежать». Президент Азербайджана назвал способ предотвратить крушение самолета под Актау

      ВСУ сорвали эвакуацию мирного населения из Малой Токмачки

      Боец ВСУ предсказал исчезновение Украины

      Американский журналист оценил интервью Зеленского

      В Белоруссии рассказали о влиянии сына Лукашенко на переговоры с Зеленским

      Британский дипломат заявил о провале антироссийских санкций

      Президент Австрии поручил ультраправым сформировать новое правительство

      Вашингтон уличили в обвинении Европы в военном проигрыше Украины

      Украинские беспилотники лишили электричества шесть населенных пунктов в России

      Сафонов сделал заявление после завоевания первого трофея с ПСЖ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше