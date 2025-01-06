Президент Австрии поручил ультраправым сформировать новое правительство

Президент Австрии поручил лидеру ультраправых сформировать новое правительство

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру ультраправой «Партии свободы» Герберту Киклю сформировать новое правительство. Об этом сообщает Der Standard.

По словам главы государства, задача Кикля — изучить возможность создания правительства более чем на 50 процентов. Ван дер Беллен подчеркнул, что для него этот шаг не был легким.

Президент Австрии подчеркнул, что правительство должно уважать определенные основополагающие принципы: верховенство закона, разделение властей, права человека и меньшинств, свободные и независимые СМИ и членство страны в ЕС.

Ранее канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что коалиционные переговоры о формировании правительства в стране потерпели крах, и объявил об уходе со своего поста. Он сообщил, что его партия вела долгие и честные переговоры с Социал-демократической партией Австрии. По его словам, с оппонентами не удалось договориться по ключевым пунктам.