Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 4 января 2025Мир

Канцлер Австрии покинет свой пост

Нехаммер объявил об уходе с поста канцлера Австрии после провала переговоров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Карл Нехаммер

Карл Нехаммер. Фото: Reuters

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что коалиционные переговоры о формировании правительства в стране потерпели крах. Его слова приводит РИА Новости.

Нехаммер сообщил, что его партия вела долгие и честные переговоры с Социал-демократической партией Австрии. По его словам, с оппонентами не удалось договориться по ключевым пунктам.

«Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов. Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и продолжать их не будем», — подчеркнул он.

Ранее Нехаммер встретился в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время их разговора Нехаммер заявил о готовности Вены стать площадкой для мирных переговоров России и Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский журналист погиб при ударе дрона ВСУ по машине

      Рукопашная схватка якутского военного и бойца ВСУ попала на видео

      В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО на стороне России

      В Греции заявили о возможности прожить без российского газа

      Раскрыто состояние раненных в ДНР российских журналистов

      На Украине заявили об угрозе окружения для ВСУ

      Украине предсказали дефицит людских и материальных ресурсов в 2025 году

      В МИД рассказали о «накачке» Украины оружием задолго до СВО

      В «Росатоме» оценили ситуацию на Запорожской АЭС

      Глава «Росатома» пообещал суд с Siemens за непоставку оборудования на АЭС «Аккую»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше