Канцлер Австрии покинет свой пост

Нехаммер объявил об уходе с поста канцлера Австрии после провала переговоров

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер заявил, что коалиционные переговоры о формировании правительства в стране потерпели крах. Его слова приводит РИА Новости.

Нехаммер сообщил, что его партия вела долгие и честные переговоры с Социал-демократической партией Австрии. По его словам, с оппонентами не удалось договориться по ключевым пунктам.

«Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов. Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и продолжать их не будем», — подчеркнул он.

Ранее Нехаммер встретился в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время их разговора Нехаммер заявил о готовности Вены стать площадкой для мирных переговоров России и Украины.