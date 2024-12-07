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18:19, 7 декабря 2024Мир

В Австрии заявили о готовности провести переговоры по Украине в Вене

Канцлер Австрии Нехаммер предложил провести переговоры по Украине в Вене
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил провести будущие мирные переговоры по Украине в Вене. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в социальной сети X.

Нехаммер заявил, что обсудил готовность Австрии поспособствовать мирному разрешению российско-украинского конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. «Мы говорили об увеличении совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», — добавил он.

Ранее в МИД Словакии назвали переговоры единственным способом завершить конфликт на Украине. «Конфликт на Украине не имеет военного решения. Нужно давить на его участников с целью достижения мирного решения», — подчеркнул словацкий министр Юрай Бланар.

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