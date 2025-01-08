В Пентагоне ответили на вопрос о предоставлении Киеву вертолетов Blackhawk

Пентагон: США не приняли решение о предоставлении Украине вертолетов Blackhawk

Соединенные Штаты Америк в настоящий момент не приняли решение о предоставлении Украине многоцелевых вертолетов Blackhawk, но ищут подходящие варианты. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

«У меня нет никаких объявлений по Blackhawk, но скажу, что мы слышим украинцев и работаем с ними, с партнерами и союзниками, чтобы найти такой тип вертолетов, который им нужен», — указал он.

Представитель американского Минобороны уточнил, что не может сообщить никаких дополнительных деталей по предоставлению Украине вертолетов третьими странами.

Ранее стало известно, что ведущий координатор поставок оружия Украине, заместитель помощника министра обороны США Лора Купер ушла в отставку. Отмечается, что Купер работала в Пентагоне более 20 лет, и к настоящему времени у нее установились хорошие отношения с украинским руководством.