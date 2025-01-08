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00:20, 8 января 2025Мир

В Пентагоне выразили ожидания о продолжении помощи Украине после ухода Байдена

В Пентагоне ожидают продолжение помощи Украине после ухода Байдена
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Вашингтон ожидает дальнейшую помощь Украине и продолжение работы контактной группы для обеспечения потребностей Киева после ухода президента США Джо Байдена, заявили в Пентагоне. Об этом сообщает РИА Новости.

На запланированной 9 января встрече контактная группа утвердит военные потребности Украины до 2027 года.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине стал результатом «фиаско» Байдена. Трамп подчеркнул, что конфликт не произошел бы, будь при власти «президент, который знал, что делает».

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