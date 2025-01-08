Шансы установления дипломатического диалога Грузии с Россией оценили

РАН: Грузия не станет устанавливать дипотношения с Россией в 2025 году

В Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН спрогнозировали, установит ли Грузия дипломатический диалог с Россией. Об этом говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.

«Позиция Грузии в отношении России по-прежнему будет определяться нерешенностью, с точки зрения официального Тбилиси, абхазской и югоосетинской проблем», — сообщается в документе. Таким образом, отмечается в докладе, Тбилиси не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдет на восстановление дипотношения вне зависимости от политической ориентации властей.

Также в РАН спрогнозировали прекращение переговоров Грузии с Брюсселем о вступлении в ЕС из-за недовольства европейских властей политикой Тбилиси.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил французскому президенту Эммануэлю Макрону, посоветовав ему следить за Украиной, а не лгать о Тбилиси и Москве.