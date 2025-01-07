В Грузии посоветовали Франции следить за Украиной вместо лжи о Тбилиси и Москве

Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про Грузию и РФ, а заниматься Украиной

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил французскому президенту Эммануэлю Макрону, посоветовав ему следить за Украиной, а не лгать о Тбилиси и Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 6 января, французский лидер отметил, что Россия якобы стала более агрессивной в отношении стран-соседей, и для примера привел парламентские выборы в Грузии в октябре 2024 года. По мнению Макрона, Россия пыталась дестабилизировать эту процедуру.

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой», — сказал он.

При этом Кобахидзе добавил, что не может комментировать высказывание Макрона об Грузии и РФ, поскольку оно является лживым.

Выборы, о которых говорил Макрон, прошли 26 октября в Грузии. По итогам обработки бюллетеней с 3085 участков более 54 процентов голосов получила правящая партия страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». В ноябре парламент страны назначил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Раннее Кобахидзе заявил, что отказ Тбилиси открыть «второй фронт» против России в 2022 году стал причиной многочисленных трудностей в стране. Он также указал, что перезагрузка отношений Грузии с США будет зависеть от исхода конфликта на Украине.

