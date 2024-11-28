Парламент Грузии назначил нового премьер-министра

Парламент Грузии назначил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе

Парламент Грузии назначил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Об этом пишет РИА Новости.

Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что Кобахидзе поддержали 84 депутата.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней с 3085 участков более 54 процентов голосов получила правящая партия страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Затем политическое объединение сообщило о планах выдвинуть в качестве кандидата на выборы президента страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.