Правящая партия Грузии назвала своего кандидата на выборах президента

Правящая партия Грузии выдвинет экс-футболиста Кавелашвили на выборах президента

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» выдвинет в качестве кандидата на выборах президента страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Об этом сообщил основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Кавелашвили многие годы отстаивал достоинство республики как спортсмен, а также играл в сборной Грузии по футболу. Основатель партии напомнил, что кандидат в президенты играл в клубах «Динамо» (Тбилиси), «Алания» (Владикавказ),

и «Манчестер Сити».

«Политсовет "Грузинской мечты" принял решение представить на пост президента Михаила Кавелашвили. На протяжении многих лет он как успешный спортсмен защищал достоинство Грузии. Миша был опытным членом футбольной сборной Грузии. Он является многократным чемпионом нескольких стран», — рассказал он.

Ранее парламент Грузии утвердил дату проведения президентских выборов в республике, они пройдут 14 декабря. Отмечается, что решение было принято большинством голосов парламентариев.