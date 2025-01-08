Сальдо назвал обстреливающих Новую Каховку солдат ВСУ хладнокровными убийцами

Обстрелявшие автозаправку в Новой Каховке Херсонской области военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются хладнокровными убийцами. Об этом написал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Те, кто стреляют, не солдаты, а убийцы, причем хладнокровные. О своих "успехах" по уничтожению скорых помощей и системы жизнеобеспечения мирных жителей на Левобережье киевские паблики и их руководство предпочитают помалкивать», — прокомментировал он атаку.

В результате обстрела ВСУ погиб один человек — оператор автозаправки, а еще четыре человека были ранены, сообщил Сальдо. Кроме того, он посчитал необходимым донести информацию о происшествии до союзников Украины по НАТО, от которых украинское руководство скрывает подобное.

Ранее Владимир Сальдо рассказал о бегстве украинцев в Россию через Европу. По его словам, напрямую добраться до российской территории своим гражданам препятствуют власти Украины.