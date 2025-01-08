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22:48, 8 января 2025Россия

В российском регионе сбили беспилотники ВСУ

Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили беспилотники ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Белгородской области сбили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были перехвачены над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава региона добавил, что при ударе повреждения получил многоквартирный дом и линии электропередачи, в результате чего несколько домов оказались обесточены.

Ранее Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в хуторе Леоновка. От удара пострадала семейная пара — у них обнаружены закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения на лице.

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