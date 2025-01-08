Жители Белгородской области пострадали при атаке дрона по машине

Гладков: семейная пара пострадала при атаке беспилотника по автомобилю

В Белгородской области беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. О случившемся в своем Telegram-канале пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В хуторе Леоновка Валуйского округа движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона», — заявил глава региона. Как сообщается, от атаки дрона пострадала семейная пара. Ударом БПЛА была повреждена передняя часть легковой машины и выбиты стекла. Супруги госпитализированы — у них обнаружены закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения на лице.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, никто не пострадал, однако обломками повреждено промышленное предприятие, там возник пожар.

По информации Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 32 украинских дрона. 11 из них были уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре — в Курской и Ростовской областях, по три — в небе над Белгородской и Брянской областями, еще один над Волгоградской областью. Также четыре дрона перехватили над акваторией Азовского моря.