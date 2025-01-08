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09:42, 8 января 2025Россия

В российском регионе сошли с рельсов 39 вагонов с углем

В Хабаровском крае сошли с рельсов 39 вагонов с углем, пострадавших нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

39 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел вечером 6 января между Эльгинским каменноугольным месторождением и портом Эльга. «Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее была раскрыта предварительная причина схода вагонов в Забайкалье.

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