В российском регионе сошли с рельсов 39 вагонов с углем

В Хабаровском крае сошли с рельсов 39 вагонов с углем, пострадавших нет

39 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел вечером 6 января между Эльгинским каменноугольным месторождением и портом Эльга. «Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее была раскрыта предварительная причина схода вагонов в Забайкалье.