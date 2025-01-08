В российском регионе сошли с рельсов 39 вагонов с углем

39 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел вечером 6 января между Эльгинским каменноугольным месторождением и портом Эльга. «Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По факту случившегося проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Ранее была раскрыта предварительная причина схода вагонов в Забайкалье.