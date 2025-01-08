В Северной Корее запретили разводиться и есть хот-доги

Ким Чен Ын запретил жителям Северной Кореи есть хот-доги и разводиться

Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил северокорейцам есть хот-доги и разводиться. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Ким Чен Ын назвал хот-доги слишком западным блюдом и приравнял его подачу к акту госизмены. Наказанием за приготовление блюда станет отправка в трудовой лагерь.

Туда же намерены отправлять и семейные пары, которые решили развестись. За расторжение брака оба супруга должны будут отсидеть до шести месяцев. Сообщается, что женщинам грозят более длительные сроки.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что весь мир завидует Северной Корее из-за ресурсов.

