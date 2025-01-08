Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:55, 8 января 2025Мир

В Северной Корее запретили разводиться и есть хот-доги

Ким Чен Ын запретил жителям Северной Кореи есть хот-доги и разводиться
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jason Lee / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил северокорейцам есть хот-доги и разводиться. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Ким Чен Ын назвал хот-доги слишком западным блюдом и приравнял его подачу к акту госизмены. Наказанием за приготовление блюда станет отправка в трудовой лагерь.

Туда же намерены отправлять и семейные пары, которые решили развестись. За расторжение брака оба супруга должны будут отсидеть до шести месяцев. Сообщается, что женщинам грозят более длительные сроки.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что весь мир завидует Северной Корее из-за ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сербия разорвала сразу несколько военных контрактов с Россией. В чем причина и как отреагировали в Москве?

      Земфира отказалась от политических высказываний на концерте в ОАЭ

      В Северной Корее запретили разводиться и есть хот-доги

      В Грузии рассказали о требовании Европарламента начать войну с Россией

      Зеленский решил баллотироваться на второй срок при одном условии

      Многомиллионные гонорары Сергея Шнурова объяснили

      Гашек высказался о возможном возвращении российских хоккеистов на международные турниры

      Украинский командир назвал причины дезертирства в обученной во Франции бригаде ВСУ

      Россиянин попытался устроить фейерверк в банке и был задержан

      Россиянам напомнили о выходных и праздничных днях в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше