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22:43, 8 января 2025Мир

В США осудили планы Трампа присоединить Канаду и Гренландию

Макгрегор: присоединение Гренландии поставит США в прямую конфронтацию с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор осудил планы избранного президента США Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Он ответил на публикацию одного пользователя, который обратил внимание на то, что США с Канадой, Гренландией и странами НАТО смогут окружить Россию в Арктике. Это, по мнению эксперта, способно увеличить угрозу третьей мировой войны.

«Это ставит Америку в прямую конфронтацию с Россией, борющейся за контроль над арктическими морскими путями», — считает Макгрегор.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц напомнил Трампу о недопустимости изменения границ стран силой. «Неприкосновенность границ является основополагающим принципом международного права», — подчеркнул он.

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