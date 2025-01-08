В США осудили планы Трампа присоединить Канаду и Гренландию

Макгрегор: присоединение Гренландии поставит США в прямую конфронтацию с Россией

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор осудил планы избранного президента США Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Он ответил на публикацию одного пользователя, который обратил внимание на то, что США с Канадой, Гренландией и странами НАТО смогут окружить Россию в Арктике. Это, по мнению эксперта, способно увеличить угрозу третьей мировой войны.

«Это ставит Америку в прямую конфронтацию с Россией, борющейся за контроль над арктическими морскими путями», — считает Макгрегор.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц напомнил Трампу о недопустимости изменения границ стран силой. «Неприкосновенность границ является основополагающим принципом международного права», — подчеркнул он.