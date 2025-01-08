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21:50, 8 января 2025Мир

В Европе заявили о непонимании позиции Трампа по Гренландии

Шольц заявил, что ЕС не понимает позицию США по Гренландии и Панамскому каналу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Odd Andersen / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил избранному президенту США Дональду Трампу о недопустимости изменения каких-либо границ стран силой. Такое заявление он сделал на фоне высказываний американского политика о желании присоединить Гренландии и зоны Панамского канала к США.

«Неприкосновенность границ является основополагающим принципом международного права», — подчеркнул Шольц. Он отметил, что провел обмен мнениями с рядом глав европейских государств и правительств и председателем Европейского совета. По словам канцлера ФРГ, европейские лидеры не понимают позицию Трампа.

Новоизбранный президент США неоднократно сообщал о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Также Дональд Трамп заявил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. По его словам, плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» и подчеркнул, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться. Кроме того, Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

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