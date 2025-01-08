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02:49, 8 января 2025Мир

В США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга

В США убили многодетного отца, проживавшего с семьей в Санкт-Петербурге
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В Чикаго убили многодетного отца, проживавшего в Санкт-Петербурге со своей семьей, сообщает «Российская газета».

По словам источника издания, погибший был гражданином Кыргызстана. В России у него осталась супруга — жительница Санкт-Петербурга — и трое детей. Предположительно, он был убит бандитами. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Его жена организовала сбор средств для того, чтобы доставить тело мужчины в РФ и устроить похороны.

Ранее в Нью-Йорке произошло убийство главного исполнительного директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. По данным правоохранителей, его застрелили в среду утром около отеля Hilton на Манхэттене. Неизвестный выстрелил в 50-летнего американца и скрылся с места преступления.

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