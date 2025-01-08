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17:51, 8 января 2025Бывший СССР

Военный эксперт назвал основные преимущества России перед Украиной

Военный эксперт Дандыкин назвал работу ВПК преимуществом России перед Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Основные преимущества России перед Украиной в военной сфере заключаются в наличии собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) и боевого опыта, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Все это следствие того, что происходило почти в течение трех лет. (...) Поддержки такой, как у них с Запада у нас не было. Здесь надо учитывать, что мы опираемся в основном на свою промышленность, на свой ВПК, на единство общества

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«У нас были находки и на тактическом уровне — хотя бы взять проход по трубе в Авдеевку, — и на оперативно-тактическом уровне. Особенно за прошедший год [стала] ясна повышенная зрелость командного состава и профессионализм бойцов, которые у нас есть. И, конечно же, ощущается работа нашего ВПК по всем направлениям, непрекращающаяся работа тех, кто помогает, — волонтеров и всех-всех», — объяснил он.

Как пишет американское издание National Interest (NI), Россия сможет одержать победу над Украиной на поле боя из-за нестандартных военных решений. «Русские, благодаря своей большей стратегической глубине и умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят», — говорится в публикации. Авторы считают, что Западу стоит смириться с таким положением вещей.

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