NI: Россия одержит победу на Украине из-за нестандартных военных решений

Россия сможет одержать победу над Украиной на поле боя из-за нестандартных военных решений. Об этом пишет издание National Interest (NI).

«Русские, благодаря своей большей стратегической глубине и умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят», — отмечено в публикации.

По мнению авторов материала, странам Запада уже необходимо смириться с этим фактом. При этом в качестве одного из примеров успешных действий России называется применение российскими военными так называемых танков-мангалов, которые используются для противодействия украинским дронам.

Ранее американский политолог Роберт Каган рассказал о вероятном поражении Украины без помощи США. По его словам, это могло бы случиться в течение 12-18 месяцев.