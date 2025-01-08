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12:02, 8 января 2025Мир

В США назвали причину будущей победы России на Украине

NI: Россия одержит победу на Украине из-за нестандартных военных решений
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия сможет одержать победу над Украиной на поле боя из-за нестандартных военных решений. Об этом пишет издание National Interest (NI).

«Русские, благодаря своей большей стратегической глубине и умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят», — отмечено в публикации.

По мнению авторов материала, странам Запада уже необходимо смириться с этим фактом. При этом в качестве одного из примеров успешных действий России называется применение российскими военными так называемых танков-мангалов, которые используются для противодействия украинским дронам.

Ранее американский политолог Роберт Каган рассказал о вероятном поражении Украины без помощи США. По его словам, это могло бы случиться в течение 12-18 месяцев.

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