В Германии рассказали о молчании Зеленского о потере Курахово

Handelsblatt: Зеленский умолчал о потере украинскими войсками Курахово

Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении умолчал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Курахово, пишет немецкая газета Haldelsbatt.

«О ситуации под Курахово Зеленский вообще не упомянул», — рассказал автор. По его словам, украинский Генштаб рассказал о дальнейших боях в районе Курахово. Упомянутые в сводке населенные пункты расположены к западу от города, добавил он.

По словам журналиста, до сих пор остается непонятно, где украинские силы «выстроили очередную линию обороны».

6 января стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России полностью взяли под контроль город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).