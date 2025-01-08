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08:06, 8 января 2025Бывший СССР

В Германии рассказали о молчании Зеленского о потере Курахово

Handelsblatt: Зеленский умолчал о потере украинскими войсками Курахово
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении умолчал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Курахово, пишет немецкая газета Haldelsbatt.

«О ситуации под Курахово Зеленский вообще не упомянул», — рассказал автор. По его словам, украинский Генштаб рассказал о дальнейших боях в районе Курахово. Упомянутые в сводке населенные пункты расположены к западу от города, добавил он.

По словам журналиста, до сих пор остается непонятно, где украинские силы «выстроили очередную линию обороны».

6 января стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России полностью взяли под контроль город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

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