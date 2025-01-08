Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 8 января 2025Мир

Журналист обратился к американцам на фоне пожара в Калифорнии

Журналист Боуз призвал США решать свои проблемы, а не отправлять деньги Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: David Swanson/ Reuters

Соединенным Штатам Америки следует начать решать собственные проблемы, а не отправлять миллиарды долларов Украине. С таким призывом выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Он заявил, что пока «Калифорния горит, а Северная и Южная Каролина тонут», президент США Джо Байден планирует передать «украинской диктатуре» миллиарды долларов из денег американцев.

При этом Боуз напомнил, что Украина не является ни членом Североатлантического альянса, ни Европейского союза (ЕС), и вернуть Вашингтону деньги она не сможет. «Она [Украина] стремительно проигрывает», — подчеркнул он.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, на дорогах образовались пробки.

Ранее стало известно, что престижный район Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс полностью выгорел из-за лесных пожаров. Из-за стихии тысячи человек были эвакуированы. Двое лишились жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США допустили охлаждение Евросоюза к Зеленскому после одного из его решений

      Умер автор идеи музея в мемориальном комплексе «Хатынь»

      В Пентагоне заявили о неготовности России сдаться на Украине

      Сестра баскетболиста Тиммы заявила об отсутствии обещанных от Седоковой денег

      Журналист обратился к американцам на фоне пожара в Калифорнии

      В Словакии прокомментировали остановку транзита газа через Украину

      В российском регионе сбили беспилотники ВСУ

      В США осудили планы Трампа присоединить Канаду и Гренландию

      В российском городе обрушились балконы в жилом доме

      США пообещали Украине «очень значительный» пакет военной помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше