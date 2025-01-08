Журналист обратился к американцам на фоне пожара в Калифорнии

Журналист Боуз призвал США решать свои проблемы, а не отправлять деньги Украине

Соединенным Штатам Америки следует начать решать собственные проблемы, а не отправлять миллиарды долларов Украине. С таким призывом выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Он заявил, что пока «Калифорния горит, а Северная и Южная Каролина тонут», президент США Джо Байден планирует передать «украинской диктатуре» миллиарды долларов из денег американцев.

При этом Боуз напомнил, что Украина не является ни членом Североатлантического альянса, ни Европейского союза (ЕС), и вернуть Вашингтону деньги она не сможет. «Она [Украина] стремительно проигрывает», — подчеркнул он.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, на дорогах образовались пробки.

Ранее стало известно, что престижный район Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс полностью выгорел из-за лесных пожаров. Из-за стихии тысячи человек были эвакуированы. Двое лишились жизни.