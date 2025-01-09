Бывший президент Грузии уехала в США учить людей создавать демократию

«Известия»: экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили уехала в США после окончания срока полномочий и стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета в США.. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что бывший президент республики будет передавать студентам знания о том, как создавать демократию.

Ранее стало известно, что Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна. По словам исполнительного директора Института Маккейна Эвелин Фаркас, Саломе Зурабишвили олицетворяет «политическое мужество и идеалы государственного управления».