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11:42, 9 января 2025Бывший СССР

Бывший президент Грузии уехала в США учить людей создавать демократию

«Известия»: экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили уехала в США после окончания срока полномочий и стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета в США.. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что бывший президент республики будет передавать студентам знания о том, как создавать демократию.

Ранее стало известно, что Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна. По словам исполнительного директора Института Маккейна Эвелин Фаркас, Саломе Зурабишвили олицетворяет «политическое мужество и идеалы государственного управления».

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