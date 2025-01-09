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18:33, 9 января 2025Экономика

Китайцы стали подделывать товары российских брендов. Фальшивки обнаружены в десятках магазинов страны

В Шанхае проверят 47 магазинов, торгующих фальшивыми российскими товарами
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Почти 50 магазинов в Шанхае проверят после того, как их заподозрили в торговле фальшивыми российскими товарами. В общей сложности 47 торговых точек позиционировали себя как «национальные павильоны», однако «не имели официальной поддержки», вводя в заблуждение покупателей.

По данным китайского информационного агентства, узнаваемые российские бренды были намеренно выставлены в разных частях магазина. А чтобы промаркировать продукцию как российскую, предприниматели экспортировали товары из Китая в Россию и обратно.

Известно, что на данный момент часть из них уже закрыли из-за отсутствия лицензий и регистрации. Еще несколько обязали маркировать выставленную на прилавках продукцию — оказалось, что большая ее часть была произведена в пределах Китая, а не в России, как указывалось на этикетках.

Фото: Aly Song / Reuters

К массовой подделке продукции привел повышенный интерес китайцев к товарам из РФ

В результате проверок стало ясно, что реализуемых товаров, произведенных в РФ, в данных торговых точках оказалось значительно меньше, чем было заявлено. При этом они рекламировали себя в качестве «магазинов русских товаров».

После этого управление по регулированию рынка Шанхая потребовало от продавцов вести документацию для проверки происхождения их продукции. Торговые точки также обязали маркировать товары из разных стран и выставлять их на прилавках раздельно.

Фото: Jason Lee / Reuters

По мнению китайского аналитика пищевой промышленности Чжу Даньпэн, к массовой подделке российских товаров привел всплеск их популярности у местных жителей.

В Госдуме ситуацию охарактеризовали словами «имидж растет»

Комментируя данные о подделках российских товаров в Китае, глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прежде всего поблагодарил местные надзорные органы за проделанную работу. Кроме того, он отметил, что данная ситуация показывает рост имиджа российской продукции.

Думаю, что как раз это и формирует для нас окно возможностей фактически на неограниченном рынке с огромными ресурсами, в том числе и заинтересованном в расширении связей

Владимир Гутеневглава Комитета Госдумы по промышленности и торговле

Гутенев также выразил уверенность, что ситуация на китайском рынке будет быстро разрешена. «Это будет способствовать расширению присутствия российских товаров самого разного спектра на китайском рынке», — подытожил он.

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