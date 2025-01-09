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15:37, 9 января 2025Экономика

В Китае начали торговать фальшивыми российскими товарами

ECNS: В Шанхае провели проверку 47 магазинов по подозрению в торговле подделками
Анатолий Акулов (редактор)

В Шанхае провели проверку в отношении 47 магазинов по подозрению в торговле фальшивыми российскими товарами. Об этом сообщает китайское издание ECNS.

По итогам проверки ряд из вышеуказанных магазинов закрыли из-за отсутствия лицензий и регистрации. Еще несколько торговых точек обязали маркировать реализуемую в них продукцию, так как ее большая часть оказалась местного производства, а не российского, как указывалось на этикетках.

В ходе расследования выяснилось, что ряд магазинов позиционировали себя как «национальные павильоны», однако «не имели официальной поддержки», тем самым вводя потребителей в заблуждение. В свою очередь, другие торговые точки, в отношении которых проводилась проверка, рекламировали себя в качестве «магазинов русских товаров». Однако на деле доля продукции, произведенная в РФ, в этих магазинах оказалась низкой, что также не соответствовало заявленной информации.

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По итогам расследования местные власти обязали торговые точки вести документацию, подтверждающую законность происхождения товаров, и прозрачную маркировку. Эти меры необходимы, чтобы «потребители могли легко отличить отечественные товары от импортных», резюмировал чиновник Управления по надзору за рынками района Хуанпу (Шанхай) Чжан Шуян.

Ранее власти США неоднократно обвиняли Китай в краже интеллектуальной собственности. С призывом ужесточить наказание за подобные нарушения выступал Дональд Трамп еще в 2018 году. Тогда власти КНР объявили о введении 38 новых наказаний в рамках борьбы с торговлей подделками. Соответствующее решение приняли после того, как представители торгового представительства США пришли к выводу, что КНР участвует в недобросовестной политике по отношению к Соединенным Штатам в области технологий и интеллектуальной собственности.

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