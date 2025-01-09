Блогерша Дина Саева снялась в бикини бренда Louis Vuitton на отдыхе

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей восемь миллионов подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша предстала на одном из размещенных кадров в белом бикини с красным принтом французского бренда Louis Vuitton. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и трусов с завышенной талией.

При этом знаменитость позировала с поднятыми руками и распущенными волосами. В то же время она нанесла на губы коричневую помаду и надела миниатюрные серьги-кольца.

В декабре Дина Саева показала лицо без фильтров на фоне слухов о пластике.