Дина Саева показала лицо без фильтров на фоне слухов о пластике

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала лицо без фильтров на фоне слухов о введенных в лицо филлерах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
25-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, на котором показала внешность без фотошопа. Она подчеркнула, что не прибегала к коррекции подбородка. «Я не делала себе никакой подбородок. Это мое обычное строение подбородка. Филлеров здесь нет», — опровергла слухи юзерша.
Мнение о контурной пластике подбородка Саевой появилось у пользователей сети после публикации видео с предпринимательницей Оксаной Самойловой.
В ноябре Дина Саева похвасталась фигурой в ярком купальнике. Инфлюэнсерша поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало.