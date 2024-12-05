Дина Саева показала лицо без фильтров на фоне слухов о пластике

Дина Саева опровергла слухи о пластике и показала внешность без фотошопа

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала лицо без фильтров на фоне слухов о введенных в лицо филлерах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, на котором показала внешность без фотошопа. Она подчеркнула, что не прибегала к коррекции подбородка. «Я не делала себе никакой подбородок. Это мое обычное строение подбородка. Филлеров здесь нет», — опровергла слухи юзерша.

Мнение о контурной пластике подбородка Саевой появилось у пользователей сети после публикации видео с предпринимательницей Оксаной Самойловой.

В ноябре Дина Саева похвасталась фигурой в ярком купальнике. Инфлюэнсерша поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало.