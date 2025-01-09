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11:31, 9 января 2025Силовые структуры

Двое российских подростков напали с пистолетом на юношу в метро Москвы

В Москве полиция задержала двух подростков, напавших с пистолетом на юношу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве полиция задержала двух 14-летних подростков, напавших с пистолетом на 16-летнего молодого человека в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в электропоезде, следовавшем по Троицкой линии. Двое школьников подошли к юноше и стали его оскорблять. После этого один из них направил в его сторону похожий на пистолет предмет, а другой снимал происходящее на телефон. Потерпевшему удалось сбежать, когда поезд остановился на станции «Новаторская».

Сотрудники полиции установили личности подростков, в сопровождении законных представителей их доставили в отдел. Также была проведена экспертиза, которая показала, что пистолет был пневматическим. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, школьникам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь подростки избили советника мэра российского города.

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