В новогоднюю ночь подростки избили советника мэра российского города

Против избивших советника мэра Улан-Удэ в новогоднюю ночь подростков завели дело

В отношении троих подростков, избивших советника мэра Улан-Удэ в новогоднюю ночь, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «КП».

Молодым людям предъявлено обвинение по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц») и части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

По информации следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Бурятия, ЧП произошло в ночь на 1 января. Тогда молодые люди 17-18 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, направились в компьютерный клуб. По пути они встретили незнакомого мужчину, и двое из них напали на него. Они избили незнакомца кулаками и ногами, причинив повреждения, опасные для жизни. После этого они пришли к компьютерному клубу, где поссорились с несовершеннолетним посетителем. Один из фигурантов избил подростка, а его подельник в этот момент достал нож и демонстрировал окружающим,не давая вмешаться в драку и помочь потерпевшему.

По данным «КП», уже более недели избитый подростками советник мэра города находится в больнице под наблюдением врачей. Злоумышленники сломали ему ногу в двух местах и причинили другие травмы. Потерпевшему предстоит долгая реабилитация.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 14-летнего подростка, который поссорился со сверстником и напал на него с ножом в здании школы в Краснодаре.