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12:24, 24 декабря 2024Силовые структуры

Российского подростка оштрафовали за нападение с ножом на сверстника в школе

Напавшего с ножом на сверстника на Кубани подростка оштрафовали на 30 тыс. руб.
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российского подростка осудят за нападение с ножом на сверстника в школе

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 14-летнего подростка, который поссорился со сверстником и напал на него с ножом в здании школы в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным следствия, 6 декабря юноша, находясь в одной из школ в поселке Российском, нанес одному из сверстников удары ножом в ходе конфликта. Его признали виновным по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ, слушание проходило в закрытом режиме.

Во время следственных действий силовики выяснили, что родители нападавшего юноши находились на территории России незаконно. После уплаты штрафа молодой человек вместе с ними будет выдворен за пределы страны.

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