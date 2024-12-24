Российского подростка оштрафовали за нападение с ножом на сверстника в школе

Напавшего с ножом на сверстника на Кубани подростка оштрафовали на 30 тыс. руб.

Российского подростка осудят за нападение с ножом на сверстника в школе

Начало событий в новости Российского подростка осудят за нападение с ножом на сверстника в школе

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 14-летнего подростка, который поссорился со сверстником и напал на него с ножом в здании школы в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным следствия, 6 декабря юноша, находясь в одной из школ в поселке Российском, нанес одному из сверстников удары ножом в ходе конфликта. Его признали виновным по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ, слушание проходило в закрытом режиме.

Во время следственных действий силовики выяснили, что родители нападавшего юноши находились на территории России незаконно. После уплаты штрафа молодой человек вместе с ними будет выдворен за пределы страны.

